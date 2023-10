Marchetti: “A sprazzi un buon Napoli ma ci vuole tempo. ADL ha pensato al cambio allenatore”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della situazione di Garcia a Radio Marte: “Il tecnico azzurro ha una sua idea di gioco ma non riesce ad applicarla. Credo che col passare del tempo il rapporto con i giocatori migliorerà e ci saranno progressi. Ci vuole tempo per costruire ma a sprazzi abbiamo visto un buon Napoli. Non puoi permetterti sempre il 4-2-3-1, solo contro determinati avversari perchè è molto offensivo e rischi di scoprirti. ADL ha pensato di cambiare allenatore, ma ora non credo che questo accada”.