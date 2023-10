Fabio Grosso rilascia delle dichiarazioni dopo due giorni dall’agguato prima del match (sospeso) tra Marsiglia e Lione: “Poteva essere una tragedia e lo è stata per tutti quelli che amano lo sport. Spero che possa essere una lezione per il futuro. Grazie a tutti per il supporto” ha scritto sui suoi social. L’allenatore ex Frosinone era stato ferito sul pullman della sua squadra dal lancio di una bottiglia dai tifosi del Marsiglia ed è stato medicato con ben 15 punti di sutura.