UFFICIALE- I Mondiali del 2034 si giocheranno in Arabia! L’annuncio della FIFA

E’ stato il presidente della FIFA Gianni Infantino a dare l’annuncio:” Il più grande spettacolo della terra sarà organizzato da Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026 in Nord America. Le prossime due edizioni della Coppa del Mondo FIFA si terranno in Africa ( Marocco) ed Europa ( Portogallo e Spagna) con tre partite celebrative giocate in Sud America ( Argentina, Paraguay e Uruguay) nel 2030 e in Asia ( Arabia Saudita) nel 2034. Tre edizioni, cinque continenti e dieci paesi coinvolti nell’organizzazione delle partite del torneo: questo rende il calcio davvero globale!”