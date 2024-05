SOCIAL – Cavani annuncia il ritiro dalla nazionale uruguaiana! Le parole

Secondo quanto riporta sul suo profilo Instagram, Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, ha annunciato il ritiro dalla nazionale uruguaiana. Ecco cosa ha dichiarato con allegato la foto:

“Mia cara Celeste: Voglio solo ringraziarti per ogni insegnamento che mi hai fatto vivere nel tuo percorso. Non voglio dilungarmi. Oggi sono poche parole ma di sentimenti profondi. Grazie a ciascuna delle persone che hanno fatto parte di questo percorso per tanti anni. Sono stato e sarò sempre un benedetto di aver indossato questa maglietta per rappresentare ciò che amo di più nel mondo, il mio paese. Sono stati senza dubbio molti anni preziosi, avrei mille cose da dire, raccontare e ricordare, ma oggi voglio dedicarmi a questa nuova tappa della mia carriera e dare tutto dove devo essere. Oggi decido di fare un passo da parte, ma li seguirò sempre con il cuore latente, come quando era il mio turno di scendere in campo con questa bella maglia. Mando un grande abbraccio a tutto il mio popolo. Avanti la Celeste! Edi”.