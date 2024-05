Fedele sicuro: “Kvara va subito venduto al PSG per 100 milioni!”

Il dirigente e opinionista Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’offerta su Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa:

“Se è vera l’offerta da 100 milioni non c’è tempo per i ripensamenti: si deve accettare subito, non si discute nella maniera più assoluta. Non esistono giocatori incedibili, l’importante è saperli sostituire. Si diceva lo stesso per Fabian Ruiz, Ospina, Mertens, Koulibaly e Insigne. Abbiamo gridato tutti: ‘Adesso che facciamo?’, ed è arrivato lo scudetto”.