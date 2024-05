L’ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del Napoli e del prossimo allenatore. Ecco cosa ne pensa:

“Io non sono convinto che Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. Per me la società non l’ha annunciato perché sta aspettando un altro allenatore che è Vincenzo Italiano. Un tecnico libero come Conte si poteva prendere due mesi fa, perché attendere?”