Atalanta, Gasperini: “Potevo andare via, ma resto qui! Sull’estero…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito a un suo possibile addio. Ecco cosa ha racconato:

“Esperienza all’estero? No, non ci andrò più. Avevo l’opportunità quest’anno, anche molto bella in Inghilterra: è una cosa venuta fuori di recente. Quest’anno vincendo la coppa ci sono state tante possibilità. L’Italia mi piace tanto. Scamacca si è sempre allenato bene. È un ragazzo per bene, questi tatuaggi ti danno un’immagine diversa e sbagliata. De Ketelaere? Charles più lo metti lontano dalla porta e più va in difficoltà. Lui tende a venire a legare il gioco. Lui deve essere un attaccante, quindi o fa gol o fa fare gol. Deve essere pericoloso e con lui stiamo lavorando su quella direzione”.