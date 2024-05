Cds – Il PSG ha l’accordo con Kvara, per il Napoli il georgiano però é incedibile

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, i campioni di Francia del PSG avrebbero già un accordo con il fantasista azzurro: “Khvicha Kvaratskhelia è incedibile. Il Napoli – ufficiosamente detto il Napoli di Conte – lo ha dichiarato in maniera ferma e decisa: il Psg è in pressing, ha già l’accordo con il giocatore e ha pure confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per lui. Qual è la risposta del Napoli? Il club azzurro non ha alcuna intenzione di cederlo – sono 8 gli intoccabili per Conte – a meno che la super offerta di Al-Khelaifi non si trasformerà in una proposta indecente, shock, da 150 milioni o magari anche superiore“.