ULTIM’ORA – Romano annuncia: “Il Napoli non sta trattando per Lukaku” le ultime

Sta per accendersi il mercato estivo, e con esso potrebbe iniziare il valzer dei top attaccanti europei. Tra i nomi più in voga c’è sicuramente quello di Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria di 120 milioni. Sul nigeriano sembra esserci il Chelsea, ma come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, le due società non stanno lavorando ad uno scambio tra il 9 azzurro e Romelu Lukaku. Per il belga i blues pretendono di ricevere il pagamento della clausola di 38 milioni di euro. Questo il suo tweet:

