Secondo quanto riporta sul suo profilo X, il giornalista Fabrizio Romano ha svelato che per il momento il Napoli non sta trattando la vendita di Osimhen col Chelsea. Ecco cosa ha scritto:

“Il Chelsea firmerà un nuovo attaccante quest’estate come parte dei piani della prossima stagione, ma non sono in corso trattative o colloqui per Victor Osimhen, con o senza Lukaku nell’accordo. I Blues non hanno intenzione di andare sul nigeriano per ora. Lukaku e Broja sono pronti a partire”.