De Maggio: “Se Osimhen va via, ecco chi deve prendere il Napoli”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Mi sono innamorato di Krstovic del Lecce. Questo ragazzo diventa un crack ed io me ne sono innamorato. Se Osimhen dovesse andare via, il Napoli deve andare a prendere Krstovic. Mi piace anche Zirkzee del Bologna che può legare i reparti e creare spazi per Kvara. Non vedo più il Napoli dell’anno scorso che esprimeva il miglior calcio d’Europa. Garcia è molto bravo, ma ora aspettiamo di vedere il Napoli di sempre. Juan Jesus ha recuperato ed è una fortuna perché c’era il rischio di andare all’Arechi con due centrali, vista la squalifica di Natan. Non dobbiamo prendercela con Rrahmani, il problema del Napoli è di reparto”.