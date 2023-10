Dalla Francia – Il PSG vuole Olivera: il terzino uruguayano tentazione di Luis Enrique

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese Le10Sports, Mathias Olivera è uno degli obiettivi del calciomercato parigino per la prossima finestra di mercato estivo.

Il PSG di Luis Enrique sta cercando un terzino sinistro, per poter sostituire Nuno Mendes: per lui una stagione, finora, non al top delle condizioni.

Secondo il quotidiano francese, alcuni osservatori del club parigino si sono recati in Uruguay, durante le gare della nazionale impegnata per le qualificazioni ai Mondiali, per osservare da vicino il terzino del Napoli.