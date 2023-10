“Punizione da Diez”: Raspadori regala al Napoli il pareggio. Le pagelle dei quotidiani

Giacomo Raspadori regala al Napoli il gol del pareggio con uno splendido tiro da punizione. I quotidiani esaltano la bellezza della rete ma anche la sua prestazione.

Di seguito le pagelle:

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, così come per la Repubblica e Il Mattino: cambia la trama del match con una super punizione dal limite, “un regalo mandato a Maradona per il compleanno”. Primo tempo non entusiasmante, secondo da leone.

Voto 6,5 per Tuttosport: “Si muove, crea spazi e ci prova in acrobazia: troppo solo. Poi il gioiello su punizione, con un collaborativo Maignan”.