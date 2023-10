Politano accende il Napoli, “cuore da rimonta”: le pagelle dei quotidiani

Autore di un gol sensazionale, Matteo Politano riapre la partita contro il Milan e riaccende le speranze del Napoli, che poi riesce a recuperare i due gol subiti nel primo tempo.

La sua prestazione convince i quotidiani. Queste le pagelle:

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, così come per la Repubblica e Il Mattino: capo della rimonta, inizialmente sbaglia gravemente davanti alla porta, ma poi tira un gran sinistro e rimette i suoi compagni in pista.

Voto 6,5 per Tuttosport: si divora la rete dell’1-1, ma si riscatta con una magia che riapre il match.