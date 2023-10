Ferrara a DAZN: “Napoli può essere soddisfatto per la reazione. Resta il rammarico per il primo tempo”

Nel corso del “Sunday Night Square”, in onda su DAZN, Ciro Ferrara ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita tra Napoli e Milan.

Queste le sue parole: “Il Napoli può essere soddisfatto per la reazione, ma resta il rammarico per un primo tempo sottotono. È stata una partita davvero bellissima e intensa, però entrambe le squadre credo che abbiano un pizzico di delusione per il risultato. Kvara e Leao? Al momento sta meglio il georgiano, noi spesso li giudichiamo per gol e assist. In questo momento Kvaratskhelia sta dando qualcosa in più al Napoli, anche se a inizio anno ha faticato anche lui”.