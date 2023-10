Sosa: “Strano che Osimhen sia andato in Germania senza seguire la squadra, con Marino regole chiare per gli infortunati”

L’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di Tele A della trasferta in Germania di Victor Osimhen senza seguire la squadra. L’ex punta argentina ritiene strano il comportamento del nigeriano. Queste le sue parole: “Io quando gioca il Napoli sposto i miei impegni, da sempre, anche le cose familiari le faccio in base al Napoli. Se tu vai in Germania, e il Napoli gioca lì e tu non lo segui è strano. Forse ho sbagliato io per 30 anni, prima da giocatore e poi da opinionista. Io ho per esempio avuto un grande ds come Pierpaolo Marino, e con lui c’era la regola sui non convocati, si doveva restare anche per fare terapie nel caso di un infortunio. Con lui questo forse non sarebbe successo, su tantissime cose c’è bisogno di regole. Ho letto le dichiarazioni di ADL sulle reazioni alle situazioni ma non c’è solo quello in spogliatoio”.