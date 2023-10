Vieri: “Il Napoli vince perché di base è fortissima, la squadra dello scorso anno non la vedremo più”

L’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Bobo Tv del Napoli di Garcia. Queste le sue parole: “Il Napoli vince perché di base è una squadra fortissima. Dall’anno scorso si conoscono tutti e per questo hanno automatismi dallo scorso anno, ma nelle difficoltà non sanno cosa fare e col cambio sulla panchina qualcosa cambia. Senza Osimhen si fa più fatica, ma Kvaratskhelia sta bene, ma il Napoli dello scorso anno non c’è più e non lo vedremo mai più. In campionato con squadre come il Verona la differenza è enorme, ma quest’anno sarà altalenante. Chi soffre più di tutti è Lobotka, lo scorso anno era il padrone del centrocampo, mentre quest’anno sta fatica”.