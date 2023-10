Sabatini: “Paura per uno stiramento di Kvara. Garcia ha bisogno di tempo”

Walter Sabatini è intervenuto a Radio KissKiss, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare del Napoli e di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “Garcia, come tutti gli allenatori, ha bisogno di un bonus di tempo. Lui sa perfettamente come rimettere nella giusta corsia la squadra. Alcuni giocatori stanno recuperando la forma, Kvaratskhelia è tornato. Non è da sottovalutare la vittoria in Champions perché vincere in Europa fa sempre bene”.

Sabatini poi ha continuato: “Quando è uscito Kvaratskhelia sono stato felice perché avevo paura si stirasse. Il risultato di ieri darà forza al Napoli, sono molto contento. Il Napoli è assolutamente fuori dalla crisi che non c’è mai stata, la situazione era sì delicata e la passione a volte a Napoli travolge anche le cose buone, ma per fortuna che esiste la passione”