Altafini: “Il Napoli non gioca male. Garcia? Grande allenatore”

Josè Altafini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli, parlando del Napoli, di Raspadori e di Garcia: “Il goal di Raspadori? Quando uno ha in squadra giocatori che creano occasioni da goal come lo fa Kvaratskhelia, quelli già bravi ne approfittano. L’80% del goal di Raspadori è merito di Kvaratskhelia. Il Napoli non sta giocando male, è stato commesso qualche sbaglio, ma Garcia è un grande allenatore, ha commesso un errore quando toglieva dal campo Osimhen” ha detto l’ex attaccante, continuando poi: “I giocatori che sanno fare goal, anche se giocano 89′ male, non devono mai uscire perchè possono creare sempre un’occasione da goal. Napoli-Milan? il Milan ha avuto due assenze importanti come Maignan ed Hernandez, ma già stasera giocheranno. Domenica dipenderà anche da come staranno dal punto di vista fisico le due squadre”.