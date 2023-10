Ordine: “Kvara come Kakà? Gli mancano Champions e Pallone d’Oro”

Durante Radio Goal, in onda su Radio KissKiss, il giornalista Franco Ordine è intervenuto per parlare della sfida tra Napoli e Milan che andrà in scena domenica.

Ecco le sue parole: “Domenica allo stadio Diego Maradona sarà più un test per il Milan che per il Napoli. La settimana dei rossoneri, infatti, tra Juventus, PSG e Napoli, è davvero di fuoco. Il Milan di Stefano Pioli non può permettersi di fare molti cambi e dunque deve recuperare qualche energia per domenica sera quando dovrà giocare sul campo del Napoli”.

Poi Ordine ha continuato: “La vittoria a Berlino va presa con entusiasmo da parte dei campioni d’Italia, significa aver lasciato dietro in classifica l’Union ed inoltre col successo del Real Madrid col Braga le due si avviano a passare il turno. Sarà fondamentale sfruttare i due turni casalinghi. Per il Milan, se stasera non facesse risultato, significherebbe dire addio alla Champions League. Kvaratskhelia come Kakà? Il georgiano deve vincere prima il Pallone d’Oro e poi la Champions per raggiungere il grande calciatore brasiliano”.