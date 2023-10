Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato delle dichiarazioni sui suoi profili social in merito alla vittoria del Napoli contro l’Union Berlino.

Queste le sue parole: “Kvaratskhelia ispira alla maniera di Geroge Best. Raspadori segna: un solo tiro in porta basta al Napoli per vincere la durissima partita contro l’Union Berlino. Tre punti pesanti che valgono il secondo posto alle spalle del Real Madrid“.