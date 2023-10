Verona-Napoli, Kvara show al Bentegodi: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli torna a vincere al Bentegodi contro il verona con una doppietta di Kvara e una prestazione incredibile di Matteo Politano. Di Seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 6.5 – Impegnato dai primi minuti della gara. Sempre pronto e attento a respingere l’attacco del Verona. Non può nulla sul gol di Lazovic.

Di Lorenzo 5.5 – Non il solito capitano. Distratto sul goal dell’ Hellas Verona e impreciso in alcune occasioni di ripartenza.

Rrahmani 5 – Ritornato dopo l’infortunio, si fa trovare pronto anche se si dimostra impreciso nelle rifiniure. Disputa una gara al di sotto delle sue potenzialità.

Natan 6 – Partita sufficiente per il difensore brasiliano attento e decisivo in molte occasioni.

Mario Rui 6.5 – Buona prestazione per il terzino portoghese che contribuisce alla manovra e si fa trovare pronto in fase di ripiegamento. Indispensabile per il fraseggio perfetto con Kvara.

Cajuste 6.5 – Ottima la prestazione del centrocampista svedese. Ci fa dimenticare l’errore al suo esordio contro il Frossinone, preciso sulle impostazioni e collaborativo con Lobotka e Zielinski.

Lobotka 7 – Tutte le azioni partono dai suoi piedi, la sua visione di gioco è quello che serve ad una squadra che vuole riconfermarsi in questo campionato. Imprescindibile a centrocampo per mister Garcia.

Zielinski 6.5 – Solita partita di qualità del centrocampista polacco, sempre più decisivo e indispensabile per la squadra. Definisce e pulisce palla contribuendo alle azioni gol.

Politano 7: Corsa, dribbling, finalizzazione. Prima conclude a rete il preciso assist di Raspadori e poi serve per due volte in profondità il georgiano. Scatenato e presente porta il Napoli alla vittoria.

Raspadori 7 – Vince il ballottaggio con Simeone e si rivela la mossa vincente della gara. Partecipa all’azione, dà la possibilità ai due esterni di andare all’uno contro uno e non dà riferimenti. Si comporta come un attaccante moderno, una vera punta centrale che infrange la difesa gialloblù. Gli è mancato solo il gol.

Kvaratskhelia 8 – Il georgiano fa breccia nei cuori partenopei, mettendosi sulle spalle la sua squadra. Ritrova il gol realizzando due reti di rara fattura e rispedisce le critiche al mittente. Unico.

All. Garcia 7 – Schiera la migliore formazione, con Raspadori titolare che di rivela il miglior sostituto del bomber azzurro. Guida i suoi ragazzi alla vittoria, concedendo spazio anche a Zerbin e Zanoli. Spegne le critiche e i malumori della piazza delle ultime settimane.

I sostituti:

Simeone 6

Zanoli 6

Gaetano S.V.

Zerbin S.V.

Lindstrom S.V.