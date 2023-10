Garcia: “Stasera potevamo prendere altri gol, mi prendo la prestazione positiva. Elmas fuori perché non volevo rischiarlo”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Verona del Bentegodi. Si prende la vittoria e il positivo fino al 55′, ma non è contento delle molte occasioni da gol del Verona dopo l’1-3. Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto un gioco interessante per creare più opportunità, però non dimentico che potevamo prendere più gol se non fosse stato per Meret. Non esiste la partita perfetta, ma abbiamo fatto quello che volevamo fino al momento dell’1-3 quando sono poi rientrati in gioco. Ho vista una squadra con un gioco legato per portare fare gol e creare azioni offensive“

“Elmas è tornato dalla sua nazionale con un fastidio, abbiamo fatto di tutto per recuperarlo almeno per averlo a disposizione ma non era il caso di rischiarlo. Così come non era il caso di rischiare Olivera. Le statistiche parlano chiaro, potevamo fare 2 o 3 gol in più, parlerò con i ragazzi di questo. Ci sta che qualcuno stava pensando alla partita di Champions di martedì. Il gol è stato subito molto probabilmente per un errore di comunicazione tra i ragazzi. Abbiamo fatto il nostro stasera, abbiamo portato a casa il risultato e ci teniamo il risultato positivo. Raspa ha fatto bene, ci lega il gioco e ha creato grandi spazi, come quello che ha poi portato al tiro Cajuste“

“Era importante risparmiare Raspa nel secondo tempo, importante poi dare minuti al Cholito. Non so chi giocherà martedì ma l’importante è che entrambi abbiano fatto bene, così come nelle prossime partite. Possiamo giocare sia con una punta che con due punte, dipende dal centrocampo se a 2 o a 3, e in caso di 433 giocherà o uno o l’altro. Siamo al coperto avendo entrambi che fanno molto bene come oggi, e sono tranquillo con loro due“

“Il presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, ha passato 25 giorni con noi. Poi come ha spiegato lui è un imprenditore e ha avuto da fare. Felice che sia stato vicino alla squadra dopo essere tornato, perché è una cosa che non succede in tutte le squadre, mentre in quest’ultima settimana lui ha fatto sentire la sua vicinanza”