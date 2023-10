Napoli, al Bente… Godi!

Dopo le due settimane di stop per le Nazionali, in cui è successo davvero di tutto intorno il calcio con la vicenda calcioscommesse in cui sono usciti fuori diversi nomi importanti di calciatori di serie A, passando per questioni interne con Rudi Garcia messo in discussione e poi rimesso al centro del progetto, con la supervisione assoluta del Presidente De Laurentiis dopo la brutta sconfitta, in casa, contro la Fiorentina, il Napoli è tornato in campo tranquillando gli animi dei tifosi vincendo contro l’Hellas Verona, squadra che non è mai stata semplice per gli azzurri.

Questo pomeriggio si è visto un match divertente, entrambi le compagini hanno giocato, si sono scoperte e hanno rischiato eventuali ripartenze. Dopo i primi minuti super dei padroni di casa, i partenopei hanno risposto concretamente con due gol – dei due esterni – indirizzando la gara a loro favore. Nel secondo tempo, l’attacco azzurro ha confezionato un’altra bella giocata consacrata con una doppietta, dopo il matrimonio celebrato solo qualche giorno fa con la sua Nitsa, per Kvaratkshelia che finalmente è ritornato a segnare con una certa continuità. Nota positiva da sottolineare è stata la prestazione di Cajuste, bravo nel recuperare palle e capace di farsi vedere pure negli inserimenti offensivi. Una partita di crescita per l’ex Reims, fondamentale per lui e per il Napoli, che potrà stare tranquillo per l’assenza di Anguissa.

Purtroppo si sono viste cose anche meno belle, soprattutto riguardo la difesa, che è apparsa talvolta morbida e ha richiesto finanche interventi importanti di Meret, tornato in gran spolvero dopo la brutta prestazione di due settimane fa. Rrhamani, più di tutti, ha commesso un errore di posizione e ne ha beneficiato Lazovic che ha accorciato le distanze. Insomma, un pomeriggio di divertimento dopo il brutto periodo in casa Napoli. Il sereno, però, appare ancora lontano. Adesso bisogna dimostrare che si può essere forti ed efficaci anche contro squadre di livello.