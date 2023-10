Ritorna la Serie A: gli anticipi del sabato

Prima della sosta per le nazionali, il Napoli è sprofondato al quinto posto. La sconfitta casalinga con la Fiorentina ha fatto cadere le piccole certezze recuperate nelle ultime sfide. Intanto, con una serie di eventi rocamboleschi il Milan si è ritrovato al primo posto. L’Inter ha perso la testa della classifica col pari a Bologna. I ragazzi di Thiago Motta hanno rimontato da 0-2 a 2-2. La Lazio è arrivata alla sosta con una vittoria. Il 3-2 sull’Atalanta gli ha permesso di alzare un po’ la testa dopo le ultime difficili uscite. Il gol all’83’ di Matias Vecino è un toccasana per i ragazzi Sarri.

Napoli, Inter e Lazio ritornano in campo oggi. Gli azzurri aprono la nona giornata con la trasferta a Verona. Al Bentegodi, Rudi Garcia deve convincere assolutamente. Niente scuse, le assenze di Osimhen, Anguissa e Juan Jesus non sono valide. Anche il Verona però deve fare i conti con gli assenti Braaf, Cabral e Hien. Baroni può però fare affidamento ai recuperati Dawidowicz e Doig. Occhio all’esterno scozzese, una mina vagante.

Alle 18:00 scendono in campo Torino e Inter. All’Olimpico Grande Torino, i nerazzurri cercheranno di riprendersi la vetta anche se solo momentaneamente. Situazione complicata per il club di Urbano Cairo: prima della sosta ha collezionato l’ennesima (imbarazzante) sconfitta nel derby durante la sua proprietà.

Il sabato di Serie A si conclude stasera alle 20:45 con Sassuolo-Lazio. I biancocelesti devono confermare di essere ritornati contro un Sassuolo molto altalenante. I neroverdi hanno battuto Juve e Inter per poi ritrovarsi sconfitti in casa dal Monza. L’ultima gara non è andata meglio, solo 1-1 a Lecce.

Questi gli altri incontri della nona giornata:

Domenica

Ore 12:30 Roma-Monza

Ore 15:00 Salernitana-Cagliari e Bologna-Frosinone

Ore 18:00 Atalanta-Genoa

Ore 20:45 Milan-Juventus

Lunedì

Ore 18:30 Udinese-Lecce

Ore 20:45 Fiorentina-Empoli