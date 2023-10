Loftus-Cheek lancia la sfida: “Vi dico il mio obiettivo col Milan”

In una lunga intervista rilasciata a SportWeek, Ruben Loftus-Cheek ha parlato degli obiettivi personali. In particolare, quelli con il Milan sono chiari, non ha alcun dubbio. “Sì, ci sentiamo i migliori ma per queste cose…si vede alla fine. Gli obiettivi? Nel calcio, voglio vincere lo scudetto con il Milan. Fuori dal campo, non ci ho pensato molto. Voglio godermi il presente”, ha spiegato il centrocampista inglese. Poi, alla domanda su chi sono i leader dello spogliatoio ha detto: “Tutti perché nessuno ha timore di far sapere che cosa prova o incoraggiare gli altri. Maignan però è quello che si sente di più, in campo e in spogliatoio: parla, incoraggia, ci trascina”.