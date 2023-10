Garcia: “Potevamo fare più gol, qualcuno stava già pensando alla Champions”

Al termine di Verona-Napoli, Rudi Garcia è stato intercettato da Dazn, per analizzare la vittoria dei suoi ragazzi.

Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto il nostro stasera, era importante vincere come lo è sempre. Sul 3-0 la partita era finita, il gol preso è stata un po’ di sfortuna ma abbiamo rimesso in partita il Verona. Potevamo fare più gol ma ringraziamo chi li ha fatti, il nostro tridente è andato bene. Mezione speciale per Meret che ha fatto una grande partita dal primo minuto: senza di lui avremmo potuto subire più di un gol”.

Poi Garcia ha continuato: “Raspadori è uno che lega il gioco, per avere un palleggio di qualità ci serviva lui. abbiamo la fortuna di avere lui, Osimhen e Simeone. Meglio non avere assenze, ma avendo ancora Raspadori e Simeone sapevo di avere qualità. Abbiamo fatto tre gol, potevamo anche farne di più. Sul 3-0 dovevamo congelare la gara, invece li abbiamo fatti tirare molte volte in porta. Forse qualcuno stava già pensando alla Champions di martedì, lotterò per risolvere questa cosa ma ci può stare”.