L’edizione in edicola del Corriere del Mezzogiorno riporta la situazione sul recupero di Osimhen dopo l’infortunio con la nazionale nigeriana.

“Osimhen ha iniziato a svolgere le prime terapie, nelle prossime settimane inizierà a monitorare con gli esami strumentali. Per valutare il rientro in allenamento, dovrà fare delle terapie per smaltire la lesione al bicipite femorale, considerando che questo e il terzo infortunio muscolare poco più di un anno. Di seguito, verrà il recupero completo”.