Del Genio: “Il Napoli va valutato dopo questa sosta, quando rientrerà Osimhen”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione del Napoli e delle prossime partite che attenderanno Rudi Garcia.

“Dobbiamo guardare il calendario del Napoli e, dopo la sosta, rientrerà Osimhen. Anche perché poi ci saranno Atalanta, Inter e Real Madrid. Spero che per l’epoca ci sia una classifica migliore, ma saranno quelli i test importanti. De Laurentiis sta lavorando sul piano mentale, sta facendo il mental coach. Però direi, se arrivano i risultati buoni, bisognerà stare calmi ed evitare euforie eccessive, come accaduto prima di Napoli-Fiorentina. Molte squadre, tra quelle che affronteremo, potrebbero approfittare dell’assenza di Osimhen e del lancio lungo su di lui. In queste situazioni facciamo fatica sull’uscita palla a terra dalla difesa, e questo potrebbe eventualmente potrebbe minare il controllo della gara dal punto di vista tattico”.