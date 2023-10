Biglietti Napoli-Empoli, iniziata la prima fase di vendita. I dettagli e i prezzi

Lia Ssc Napoli, attraverso il suo profilo Twitter, ha comunicato che oggi alle ore 12 è partita la prima fase della vendita dei biglietti, riservata ai possessori di fidelity card, di Napoli-Empoli, match che andrà in scena il giorno 12 novembre alle ore 12:30. Questa terminerà il giorno 5 novembre alle ore 23:59. Per i biglietti sono stati stabiliti dei prezzi popolari. Un tagliando per le curve inferiori infatti è acquistabile alla cifra di 14 euro. Di seguito, i prezzi per la prima fase di vendita.

Settore Prelazione Fidelity CURVE INFERIORI 14 € CURVE SUPERIORI 30 € DISTINTI INFERIORI 40 € DISTINTI SUPERIORI 50 € TRIBUNA NISIDA 65 € TRIBUNA POSILLIPO 90 €