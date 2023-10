Malfitano: “Garcia? Non sarà mai accettato dall’ambiente. Zielinski accetterebbe offerte dall’Italia”

Durante Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, Mimmo Malfitano ha parlato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Siamo proprio certi che Giuntoli voglia Zelinski? Io credo che se Zelinski dovesse avere una buona offerta l’accetterebbe, almeno in Italia. In Arabia il discorso probabilmente cambierebbe. Io credo che eventuali offerte di Inter, Juve o Milan sarebbero accettate tranquillamente soprattutto sapendo che col Napoli o accetta le condizioni di De Laurentiis o arrivederci e grazie. Tutti stiamo aspettando che il Napoli ritrovi una propria identità sul piano del gioco. Io, però, lascerei da parte il discorso della Nazionale perché il lavoro quotidiano sul campo è un conto altro è il lavoro del CT. Sinceramente non so se vincere tutte e tre le prossime partite riabiliterà Garcia agli occhi della squadra e della gente. Perché quando il Napoli vinse a Frosinone e non entusiasmò sul piano del gioco il ritornello fu bisogna cacciare Garcia. Dopo la prima giornata di campionato? Credo che su questo allenatore ci sia molto pregiudizio. Sia dell’opinione pubblica che della nostra categoria. Forse perché si è capito che è difficile ripetersi. Ma non ci voleva Garcia per capirlo. Forse non si sarebbe ripetuto nemmeno Spalletti”.

Poi ha continuato: “Per me Garcia ha il destino segnato perché, pur vincendo le prossime tre partite, resterà ma non sarà mai accettato dall’ambiente. Che lui abbia commesso degli errori è evidente ma ho parlato di premeditazione perché sin dall’inizio questo allenatore non ha avuto vita facile a Napoli. Perché continuiamo a commettere l’errore di voler paragonare questo Napoli a quello dell’anno scorso. Errore che sicuramente non farà bene alla stagione del Napoli. Io sono del parere che l’allenatore può commettere i propri errori. Ma i giocatori hanno una propria responsabilità, chi va in campo che deve avere lo spessore tecnico e umano per poter cambiare le cose se non vanno bene”.

Infine Malfitano ha concluso: “Sabato a Verona se Garcia gioca col 4-3-3 mi aspetto Simeone. Se userà il 4-2-3-1 – perché non capisco com’è che non vede tanto bene Cajuste – e allora potremmo vedere sia Raspadori che Simeone. Io però penso che pronti via giocherà col 4-3-3 e con Simeone”.