Iannicelli: “Il futuro è segnato, la situazione è irrimediabile”

Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del futuro di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “Il Napoli, offensivamente, vanta dei buoni numeri? Non basta. I numeri non vanno solo contati, ma pesati. Garcia dice sempre abbiamo il miglior coefficiente di questo e quello, ma c’è un cortocircuito che si è innestato, perché la classifica continua a piangere”.

Poi Iannicelli ha continuato: “La partita contro l’Hellas Verona assume un peso specifico nella stagione azzurra, e già questo basta a capire che le cose non stanno andando benissimo, tutt’altro. Se siamo ancora in tempo per correggere tutto o la storia di Rudi Garcia è ai titoli di coda? Io non sono granché ottimista. Ne sono convinto: è solo questione di tempo, la situazione non è rimediabile e il mister sarà esonerato”.