Guardiola: “Messi è un’altra roba anche più di Maradona”

Guardiola ha parlato a Cuneo all’evento “Dialoghi sul talento”, ha detto la sua su un argomento molto delicato: “È il più forte che abbia mai visto. La prima impressione come l’ultima. Maradona l’ho visto ma Messi l’ho visto in allenamento, nelle difficoltà. Ricordo che una volta arrivava dall’Argentina distrutto, la prima parte della partita non la gioca, eravamo 0-0. Gioca gli ultimi 20 minuti e vinciamo 3-0 con suoi tre gol. Maradona ai suoi tempi sicuramente è stato più forte, mi dispiace per tutti gli altri, ma lui è un’altra roba”.