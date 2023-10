Conte-Napoli? Del Genio: “Può diventare un si”

I contatti tra Conte ed il Napoli non finiscono qui, dopo un primo no dell’ex ct della nazionale alla richiesta di De Laurentiis, le cose potrebbero ancora cambiare. È questa l’opinione di Paolo Del Genio, giornalista televisivo e radiofonico che si è espresso riguardo la situazione su Facebook. Queste le sue parole:

“Il no di Conte alla proposta di De Laurentiis non è definitivo. Il no di De Laurentiis alle richieste di Conte nemmeno. Per ora sono due no, prima o poi potrebbero diventare due si. Insomma i due restano in contatto. Ovviamente noi speriamo in uno straordinario exploit di Garcia che possa congelare tutto”, il pensiero di Del Genio su Facebook.