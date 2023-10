Il Mattino – Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: Osimhen titolare o in panchina? La scelta di Rudi Garcia

Nella trasferta di sabato a Lecce, Rudi Garcia ha optato per un largo turn over. In attacco, in particolare, Victor Osimhen è partito dalla panchina. Una scelta durata solo 45′: nella ripresa Simeone è stato sostituito e il nigeriano ha trovato subito il gol. Con il Real Madrid, senza bisogno di pensarci su, Osi è partito titolare. Tre sfide in pochi giorni non sono una passeggiata e Rudi Garcia vuole dosare le forze, in particolare quelle del suo bomber. Il Mattino ha però specificato che in realtà 5 giorni sono più che sufficienti per recuperare le fatiche di Champions e, dunque, Osimhen partirà titolare. Tra l’altro, sottolinea il quotidiano, dopo Lecce un’altra panchina sarebbe incomprensibile per il fuoriclasse azzurro.