De Maggio: “Conte innamorato di Napoli e dei napoletani. Nel 2022 mi inviò un messaggio, ve lo svelo”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della suggestione Antonio Conte, favorito per sedere sulla panchina del Napoli durante la prossima stagione. A tal proposito, queste le parole del collega: “È dal 13 febbraio che dico che Conte ama Napoli e i napoletani. È una piazza che lo stuzzica ed è convinto che si possano fare tante cose. Nel 2022, ai tempi di Spalletti, mi mandò un messaggio su WhatsApp in cui mi disse ‘Valter, prima o poi vengo a Napoli a vincere’“.