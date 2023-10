Il Mattino – Garcia soddisfa i desideri di ADL: ecco quali

I fischi del prepartita di Napoli-Udinese sono diventati applausi. In Serie A, dopo il brutto pari col Bologna il Napoli ha conquistato 6 punti in 2 partite e segnato 8 gol. Uno solo, quello di Samardzic, il gol subito. In Champions con il Real Madrid il risultato è stato addirittura bugiardo. Finalmente Rudi Garcia ha convinto i 50 mila del Maradona. Per Aurelio De Laurentiis non c’era bisogno di farsi convincere. Il patron azzurro è sempre stato convinto della sua scelta che esaudisce tutti i suoi desideri. In primis, i tanti cambi durante la partita che permettono di far fare minutaggio a quasi tutti i componenti della rosa. Lo scrive Il Mattino nella sua edizione odierna.