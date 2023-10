Repubblica – Fiorentina, stasera Conference: Italiano proporrà la 115esima formazione diversa!

Domenica al Maradona Napoli e Fiorentina si sfideranno nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A, fischio d’inizio alle 20:45. Prima, però, Italiano deve pensare alla Conference League. Al Franchi, la Viola aspetta il Fenecvaros per la sfida valida per la seconda giornata del Gruppo F. Repubblica sottolinea che Italiano proporrà la 115esima formazione diversa contro gli ungheresi. E, forse, contro il Napoli potrebbe esserci anche la 116esima. Dopo il pari con il Genk non sono ammessi errori. Biraghi sta recuperando e per Napoli dovrebbe essere al top. In mezzo al campo ecco Maxime Lopez e Mandragora col tridente alle spalle della punta Beltran formato da Kouamé, Infantino e Gonzalez. Le opportunità non mancheranno: specie per i due argentini, Beltran e Infantino.