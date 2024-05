CdS – Sostituto Osimhen, spunta il nome di Lucca. Le ultime

Lorenzo Lucca è l’ultimo nome spuntato per rinforzare l’attacco del Napoli, vista la partenza nel mercato estivo di Victor Osimhen. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’attaccante in forza all’Udinese (verrà riscattato dal Pisa per la cifra di 8 milioni), autore di 8 gol nel corso di questa stagione tutto sommato positiva, è un profilo seguito dal neo Direttore Sportivo dei partenopei Giovanni Manna. I contatti tra De Laurentiis e Pozzo sono ottimi, motivi per cui l’affare può andare in porto. C’è l’ipotesi che gli azzurri possano acquistare il calciatore e lasciarlo per un anno in Friuli. Un altro profilo monitorato è quello di Mateo Retegui del Genoa.