KKN – Conte-Napoli, legali al lavoro: nuovi sviluppi nelle prossime ore

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito della trattativa tra il Napoli e Antonio Conte nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, i legali del tecnico leccese sono al lavoro per cercare di limare gli ultimi dettagli contrattuali che lo legherebbero alla società azzurra. La questione potrebbe chiudersi definitivamente nei prossimi giorni, già nelle giornate di domani e dopodomani potrebbe spuntare altro. Si sta procedendo a passo d’uomo per far sì che i dettagli più articolati siano maggiormente chiari. Quando queste ultime sfumature verranno chiarite, si andrà nella direzione della firma definitiva.