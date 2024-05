Rai: “Napoli-Conte, accordo su clausole e diritti d’immagine, manca solo ufficialità

Questi sono le ultime notizie riportate da Ciro Venerato al TGR della RAI con l’accordo di Conte al Napoli.

Nei prossimi giorni De Laurentiis dovrà ufficializzare l’ingaggio di Antonio Conte, dopo una lunga trattativa che ha visto alti e bassi dal 24 aprile in poi. Contratto triennale da 6,5 milioni fissi più bonus legati alla qualificazione Champions League, Scudetto e coppa Italia che arrivano fino ad 9 milioni. Ci risulta che i rispettivi legali hanno trovato accordo sulle clausole. Ora devono essere definiti gli accordi tra lo staff e i diritti di immagine.

Deciso anche il futuro di Lele Oriali che sarà il nuovo team manager campano. Va quindi chiarito il futuro di Giuseppe Santoro, storico dirigente accompagnatore dell’era De Laurentiis. Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi. La sua prima Juve fu costruita con gli scarti dei grandi club o con giocatori non ancora affermati. Conte crede moltissimo nell’attuale rosa che va solo ricostruita mentalmente. Le conferme dei vari Kvara, Lobokta, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rrahmani, Raspadori, Olivera ecc molto gradite a Conte che farà a meno solo di Osimhen. Meno certezze per gli arrivi. Sembrano perdere quota le candidature di Buongiorno (Cairo non accetta Ostigard e chiede solo contanti: troppi per il Napoli) e Lukaku (ci sono attaccanti più giovani e forse meno costosi). Si attende fra pochi giorni solo il tweet del patron ma sarà azzurro il futuro prossimo di Antonio Conte: “restauratore” e non “rottamatore” del nuovo ciclo partenopeo”.