Natan, difensore del Napoli, ha scritto un post sul suo profilo Instagram dove torna sulla sconfitta degli azzurri rimediata contro il Real Madrid. Il brasiliano è uno degli uomini in maggior spolvero in questo momento e si sta affermando con valore nell’11 iniziale di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “Giocheremo sempre per rendere orgoglioso il Napoli”.