Napoli-Real Madrid, tanta bravura quanta ‘malaciorta’. Ma la Champions è questa

Una serata bellissima, con una cornice di pubblico straordinaria e un Napoli carico come non mai. Sembra tutto apparecchiato per la nuova impresa europea dei partenopei. Tutto però, è svanito sul violento tiro di Federico Valverde. Un esito che, magari pur non ammettendolo esplicitamente, aleggiava come il peggiore dei fantasmi nelle menti dei tifosi nonostante la prestazione di livello. Però, non tutto è da buttare, soprattutto osservando il modo in cui gli uomini di Rudi Garcia hanno sfidato i Galacticos. Gli azzurri hanno dimostrato che quell’ulteriore passo europeo si può compiere. Ma la Champions League è questa, fatta di momenti a dir poco tragici e difficilmente digeribili, in cui spesso incombono le avversarie del Real. Se ci si vuole affermare a livello internazionale, è inevitabile subirne. Stavolta, la malaciorta si è abbattuta su un volenteroso Napoli.

I primi segnali arrivano non dal rettangolo verde, ma dalla terra. Il giorno prima dell’incontro, è un terremoto di magnitudo 4.0 a scuotere il popolo napoletano. Un sisma figlio di una crisi bradisismica che ha diffuso non poca paura tra la popolazione. C’è addirittura il rischio che il match tanto atteso non possa giocarsi. Rientra però tutto, ma il solo pensiero che possa capitare qualcosa di più grande e più pericoloso continua a non schiodarsi dalle teste di molti. Il terremoto è stato avvertito anche dai calciatori del Real, in quel momento fermi in hotel. Qualche attimo di preoccupazione, poi il ritorno alla propria normale serata. È con questi pensieri poco felici che si approccia alla partita. Ma gli azzurri di perdere non vogliono proprio saperne.

Il Napoli, per lunghi tratti della gara, ha dimostrato di non temere gli avversari. Una spavalderia premiata con il gol dell’1-0 di Leo Skiri Ostigard, difensore che pian piano sta dimostrando di poter dire la sua. Curioso non tanto il dato che abbia segnato il suo secondo gol consecutivo, ma che ne abbia più in Champions che non in campionato con la maglia napoletana. La compagine allenata da Carlo Ancelotti però, aveva provato delle trame offensive che hanno messo in pericolo la retroguardia, ma senza superare Meret. I blancos, con il loro fare quasi ‘disinteressato’, iniziano a mettere le loro mani sull’incontro. Basta recuperare su un disimpegno, colpire al momento giusto, ed è fatta. Così accade su uno sciagurato passaggio di Giovanni DI Lorenzo, dal quale nasce il gol di Vinicius.

A seguire lo sbandamento. I fantasmi della malaciorta iniziano a farsi sentire: la sconfitta sarà inevitabile. Gli spagnoli hanno inchiodato alla loro maniera, dimostrando perché hanno vinto quelle coppe. Si parla a lungo di come il club finisca per indebolirsi di anno in anno, tornando poi puntualmente ai vertici del calcio europeo. Mentalmente, gli azzurri si sono persi, e quei momenti di vuoto sono gli ideali per Jude Bellingham per mettere in mostra il suo strepitoso repertorio. Forse una spinta in più avrebbe evitato quella rete, ma non sarebbe il caso di emettere sentenze da casa, specie se si parla di un autentico fenomeno come l’inglese.

Però, gli azzurri hanno una caratteristica invidiabile: la fame. La voglia e la determinazione di vincere, compresa quella di affrontare un destino avverso, non sono mai mancate. Tra una sgasata di Matteo Politano, una pennellata di Piotr Zielinski e un dribbling di Khvicha Kvaratskhelia, ecco che quel momento arriva sulla testa di Victor Osimhen. Qualcuno la vede dentro, ma il colpo di reni di Kepa l’ha praticamente rigettata fuori dallo specchio della porta. L’alone di magia lascia spazio ad una nuvola fantozziana che nasconde gli sforzi e l’impegno messo in campo dai partenopei. Ci sarà mai la possibilità di rimontare contro quei mostri? Magari no, ma non provarci è delittuoso.

Il secondo tempo è un perfetto esempio di come le motivazioni del Napoli non siano sparite. Fin da subito si è costretto il Real a rimanere nella propria metà campo. Alla lunga, qualcosa dovrà accadere, pur con quella tremenda malaciorta. Succede che Nacho respinge con il braccio un tocco di Osimhen: calcio di rigore! Sul dischetto va Piotr Zielinski, accompagnato da uno stadio muto e speranzoso. Il tiro del polacco finisce sul palo, per poi affievolirsi in rete. Un altro attimo di buio prima di rivedere la luce: ora sembra nuovamente tutto possibile.

I minuti successivi lo confermano. Gli azzurri attaccano con brio, ma tra un esterno della rete di Kvaratskhelia e una respinta di Kepa su Zielinski il risultato non cambia. Però, iniziano a materializzarsi dei sogni quasi proibiti. In Champions però, con il Real soprattutto, non bisogna mai fare questi ragionamenti. Gli spagnoli iniziano a riproporsi davanti, in particolare con una serie di calci d’angolo. In quei momenti, qualche piccolo campanello d’allarme sarà anche arrivato: “prima o poi da un corner loro un gol lo faranno!” avrà detto qualcuno. Probabilmente accentuando su una deviazione di Mathias Olivera figlia di uno sbilanciamento di Antonio Rudiger.

Ne segue un angolo respinto, che sa tanto di pericolo scampato. Proprio quando nessuno se lo aspetta più, ecco che Federico Valverde sfodera un destro da 96 km/h. Il tiro fa tremare la traversa, salvo poi rimbalzare in maniera sfortunatissima sulla nuca di Alex Meret. La malaciorta ha colpito ancora. È un attimo a rivedere le precedenti sfide con i Blancos, tra un gol di Butragueno e un colpo di testa di Sergio Ramos. Oppure ricordarsi di alcuni tristi momenti della Champions, della squadra eliminata con 12 punti, di come a veder giocare certi fuoriclasse il primo pensiero è perché non indossano la maglia del Napoli.

I partenopei però non ci stanno nemmeno stavolta. Si ripete il copione di inizio ripresa, con i Galacticos rintanati nella propria metà campo. E in occasione di una mischia in area a deviare in angolo è il madridista Ferland Mendy. Stavolta Turpin non vede e l’angolo non arriva. L’assalto prosegue fino agli ultimi istanti di partita, con Ostigard che ormai da centravanti puro prova una conclusione all’ultimo istante che avrebbe fatto venire giù il Maradona, ma Kepa para senza problemi. Il valore non è mancato, e al fischio finale lo stadio applaude con emozione a quel che ha visto. Non c’è stata ciorta, ma la volontà sì. In una settimana, il Napoli ha cancellato i mormorii e li ha trasformati in applausi.

Una partita che rappresenta in pieno cos’è la Champions League, una competizione fatta di momenti. Per stabilizzarsi a questi livelli, bisogna abituarsi ad esiti simili. A volte se ne uscirà premiati, altre con enorme rammarico. Per quanto serva giocare un calcio di livello, è necessario imparare a sfruttare con la massima determinazione le proprie occasioni. Il Napoli in questo è stato molto bravo, ma con gente del livello di Vinicius, Bellingham e Valverde (senza dimenticare che Modric è partito dalla panchina) imporsi è tutt’altro che semplice, ed è chiaro che imporsi nei momenti decisivi contro di loro è una vera e propria impresa.

Tuttavia, è proprio da questo punto che il Napoli deve ripartire. I partenopei, con la prestazione di ieri sera, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. In passato, davanti ad una partita del genere ci si sarebbe spaventati, con una possibile sottovalutazione da parte degli avversari. Oggi invece, assistiamo ad una squadra che viene affrontata con il massimo rispetto, quello riservato alle migliori compagini. Gli uomini di Rudi Garcia dovranno stabilizzarsi in questo senso, arrivando a dover affrontare ogni partita di questa competizione con questo status e questa volontà. Prima o poi, questa squadra sarà in grado di scacciare la malaciorta.