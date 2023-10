Dopo l’esordio negativo con il Braga, gli azzurrini di Tedesco perdono contro il Real di Arbeloa e restano ultimi in classifica.

Nella seconda giornata del girone C di YouthLeague, vince 4-0 il Real Madrid di Alvaro Arbeloa contro la squadra di Tedesco. A segno Gonzalo Garcia (doppietta per lui), Angel e De Llanos. Azzurrini che restano ultimi in classifica insieme all’Union Berlino, a 0 punti, con Real e Braga entrambi primi a punteggio pieno.