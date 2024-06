Dazn, Accomando: “Hermoso-Napoli, si vuole chiudere entro il 20 giugno”

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della trattativa per il difensore Mario Hermoso, di cui il collega è tra i principali sostenitori. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Hermoso-Napoli? Da come ho raccontato mi risulta che la trattativa sia in fase avanzata. So che sono giorni decisivi, l’entourage del calciatore ed il Napoli vogliono provare a chiudere entro il 20 giugno. Il calciatore piace anche alla Roma, ma il Napoli è più avanti e c’è fretta di chiudere da parte di tutti. Questa trattativa è iniziata nei primi di aprile, il primo tweet lo feci il 9 aprile. So che la prossima settimana potrebbero esserci degli incontri tra Spagna e Sardegna, ma siamo veramente a buon punto. Il Napoli ha offerto un triennale con opzione per un ulteriore anno, oggi la distanza riguarda l’ingaggio e i bonus e non le commissioni. Il calciatore cerca un contratto importante perché ha 29 anni”