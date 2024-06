Cds – Di Lorenzo lusingato dalla corte di Antonio Conte, il capitano potrebbe restare

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna si è soffermato sulla situazione legata a Giovanni Di Lorenzo: “Il pressing di Antonio Conte ha prodotto la lusinga: è qualcosa. Non tutto, perché il futuro è un discorso da approfondire quando l’Europeo sarà entrato nei file della storia. È un passo però. Giovanni Di Lorenzo allontana il Napoli, lo allontana come pensiero, senza ignorare la questione che tiene banco in Italia: la sua richiesta di cessione, l’intervento del procuratore Giuffredi, il messaggio piccato di De Laurentiis, il proposito di mettersi alla prova alla Juventus dove l’ex direttore sportivo Giuntoli lo aspetta a braccia aperte. Hanno parlato quasi tutti. Quasi. Mancava la sua versione, che arriva saggiamente edulcorata dal ritiro della Nazionale. Giovanni: lascia il Napoli? E se sì, perché? La risposta è garbata ma ferma: “Se sono qui significa che non ho intenzione di tirarmi indietro davanti alle domande. Non l’ho mai fatto. Anzi avrei potuto parlare prima, se ci fosse stata l’occasione. Però adesso sono qui in Germania e voglio concentrarmi sull’Europeo. Alla società ho già detto le cose che volevo dire, poi sono partito”. La sensazione è che Di Lorenzo non abbia cambiato idea ma che al tempo stesso si stia adattando all’ipotesi che non contemplava: rimanere come da contratto, perché così vuole il Napoli. E allora è inutile continuare a ragionare su un argomento che andrà trattato tra un mese“.