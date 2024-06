Tuttosport – Rinnovo Folorunsho, svelata la data dell’annuncio

Michael Folorunsho appare ormai prossimo al rinnovo con il Napoli. Il centrocampista è reduce da un’ottima annata tra le fila dell’Hellas Verona, tanto da guadagnare la convocazione per gli Europei che si disputeranno in Germania, oltre ad un certa considerazione da parte del nuovo tecnico degli azzurri Antonio Conte, che al momento non ha intenzione di lasciarlo nuovamente partire in prestito. I dettagli parlano di un accordo quinquennale, con scadenza nel 2029. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la firma e l’annuncio potrebbero arrivare una volta terminato l’Europeo.