Dazn – Napoli, in attacco l’obiettivo è tenere Kvaratskhelia. Nessuna trattativa per Chiesa

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ha scritto sul suo profilo X a proposito del calciomercato del Napoli. In particolare, ci si è riferiti alla questione dell’attacco. Secondo quanto riportato, l’obiettivo di Antonio Conte e di Giovanni Manna è quello di tenere Khvicha Kvaratskhelia, mentre non risultano trattative in corso per il calciatore della Juventus Federico Chiesa. “Napoli, in avanti l’obiettivo è tenere Kvaratskhelia, con cui ci sono stati i primi contatti per il rinnovo. Non risultano trattative in corso per Chiesa. Oggi non è tra le priorità di Manna e Conte”.

