Marolda: “Il post di Osimhen? Mi sa di addio anticipato”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’: “Il post di Osimhen? Mi sa di addio anticipato. Il gelo con il club resta, visto che non viene mai citato. Se c’è un calciatore che sta delegittimando l’allenatore, questo è proprio Osimhen”.

A cosa è dovuto il cambiamento avvenuto nelle ultime partite? “Non è una questione di condizione atletica, non è possibile passare in pochi giorni dal camminare in campo a dominare gli avversari. Il cambiamento è avvenuto nella testa, nelle gambe e nelle geometrie di gioco. Non è Rudi Garcia che si è impossessato del Napoli, sono i calciatori che hanno dato le proprie idee all’allenatore francese”.

Il Napoli è favorito stasera? “Direi più che altro che le distanze si stanno assottigliando e che gli azzurri possono provare a dare fastidio agli spagnoli, ma parlare di pronostico favorevole mi sembra eccessivo”.