Gifuni: “Per la prima volta il Napoli parte favorito contro un Real Madrid in rifacimento”

Il giornalista Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Bello del Calcio’: “Per la prima volta nella storia il Napoli non parte battuto, anzi ha i favori del pronostico contro un Real Madrid in rifacimento. Napoli guarito? La squadra non è più scollegata come si era visto fino a poco tempo fa. Ora Garcia è il capo di questa squadra, non mi interessa sapere chi o cosa abbia cambiato le carte in tavola: se il presidente, se l’allenatore o i calciatori dopo un confronto con Garcia. Rudi Garcia ha avuto intelligenza di tornare sui suoi passi, inoltre la gestione dei cambi va rivalutata in base a quanto stiamo vedendo nelle ultime gare”.